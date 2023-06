in

Andrés Parra es considerado uno de los mejores actores del país, teniendo en cuenta su amplia experiencia en tanto en la pantalla colombiana como en algunas producciones internacionales, siendo recordado por su papel en ‘Escobar el patrón del mal’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘El cartel de los sapos’, entre otras.

El caleño suele ser muy activo en sus redes sociales, tanto así que abrió su propia cuenta de YouTube, en donde busca generar un acercamiento con sus fans y por ende, revelar varios detalles de su vida y las diversas experiencias que ha atravesado en su vida.

Hace pocos días decidió referirse a la serie de creencias que se tienen y como estas logran influir en varios aspectos de la vida diaria: “Son una fuente de sentimientos infalibles”, destacando acciones como el llegar temprano, la puntual, portarse bien.

Seguidamente, Parra aseguró que mientras estaba estudiando realizó un ejercicio, según él, muy poderoso: “Como ustedes saben yo tengo una discapacidad mental con el tema de la pareja a mí me dan un pico y yo ya me enamoro, me quiero casar”. En medio de risas el actor resaltó que creo que esto se presentaría por una herida de abandono o rechazo en su infancia.

Ante de sus sorpresivas declaraciones dejó claro que se ama como es a pesar de las circunstancias. Allí, Andrés indicó que lo importante es darse cuenta de estas actitudes para que después analicen en una creencia que se tenga: “Cada vez que la contrastan con la realidad les genera incomodidad y trabajen esa creencia”.

De acuerdo con sus declaraciones esto es lo que permite no solo romper las creencias que se tienen, entre lo que está bien y lo que está mal y para llegar “a la luz”, con el fin de poder tener una vida más placentera. Finalmente, Parra realizó un ejemplo con las expectativas que a veces se ponen en una relación y como salen a flote el ego, el poder y lo que se cree merecer, siendo emociones que están cargadas de situaciones pasadas no resueltas.

