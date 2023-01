Andrés Montoya es separado: Su vida cambió en 6 meses y un amor perdura para siempre

El reconocido periodista antioqueño de noticias Caracol, Andrés Montoya, se roba más de una mirada de varios televidentes, pues además de admirar su impecable forma de entregar información, más de una lo elogia en redes.

Y aunque muchas de esas seguidoras juraban que el presentador estaba casado, lo cierto es que desde hace meses se separó de su esposa, y algunas asumen que aún lo es, porque llevan una muy buena relación, teniendo en cuenta que tienen un hijo juntos.

De hecho, su divorcio se dio tiempo antes de llegar a la televisión nacional, momento en el que debió decidir alejarse por largas temporadas de su hermoso hijo, Pedro de cuatro años, para seguir avanzando en su carrera profesional.

No fue algo nada fácil para el presentador, de hecho, durante una entrevista, Andrés confesó que en cuestión de seis meses, su vida dio un giro grande, pues terminó separado de la mujer con la que compartió once años, ocho de casados y tres de novios, se alejó de su bebé y además se fue a vivir a otra ciudad.

Claramente este cambio es difícil para cualquiera y aunque entre nostalgia aceptó que su vida dio un giro, seguramente se siente afortunado de saber que a pesar de esos cambios, algo en ellos sigue intacto, pues fuera de la separación, demuestran con lo bien que se llevan, que el amor que se tuvieron durante todos esos años, fue verdadero.

Y sin el ánimo de crear nostalgia, pero sí, para demostrar, eso bello que tuvieron y entender, por qué ahora se llevan tan bien, a pesar de no estar juntos, en internet, aún está publicada una foto familiar que aunque claramente es preciosa, lo que acá agúa el ojo, es la descripción tan hermosa, que escribió hace unos años, su exesposa, la también periodista, Mariana Ramírez, donde demostró lo excelente escritora que es y el inmenso amor que construyeron en esos años y que como fruto de ello, tienen ahora a quien perdurará eternamente en ellos, Pedro.

Esto fue lo que escribió sobre su relación hace unos años:

«✨Esto no fue un amor a primera vista. Fue una conquista larga y paciente. (…Andrés me dice que les cuente que cuando me pidió oficialmente ser su novia, yo le dije que no 🙈. La comida quedó intacta, servida en el restaurante. Pero a la semana cambié de opinión. No es para tanto, ¿cierto?).

✨ Salimos dos meses, después me fui para un viaje largo y nos enamoramos a punta de correos. En el aniversario #2 le di un libro con todas las cartas impresas, 84 en total.

✨ Me propuso matrimonio en Ojalá, una cabaña frente al mar. En noviembre cumplimos seis años de casados + tres de novios.

✨ Los dos somos periodistas, pero nunca hemos trabajado juntos.

✨ Muchas empanadas nunca son suficientes donde los Montoya Ramírez.

✨ Un plan perfecto siempre será viajar por carretera. Visitar pueblos que amamos o no conocemos, descubrirlos caminando, comer en el parque principal, hotelitos pequeños, ir a bailar a un disco bar, cervecita, mango biche, crispetas.

✨ En esta casa Andrés madruga, Mariana trasnocha. Andrés es el ordenado, Mariana la ubicada. A Andrés no le gusta el chocolate, a Mariana no le gusta el café.

✨ Cuando fuimos a Bali, tuvimos un accidente en moto el primer día del paseo.

✨ Amamos bailar salsa, merengue. Pero suena un vallenato y Andrés se sienta. Yo me los canto todos.

✨ Nos encantaría vivir en otro país en algún momento de la vida.

✨ Hemos estado en terapia de pareja. En una consulta nos recomendaron leer La Maestría del Amor juntos, en voz alta, y desde ese momento es un ritual antes de dormir, con diferentes libros.

✨ Pizza hawaiana, no negociable.

✨ Yo me baño en 5 minutos, Andrés en 15.

✨ Cuando se podía, íbamos a cine una vez a la semana, a veces más. Si la película dice Inspirada en hechos reales, fijo la vemos.

✨ Dos carreras, una especialización, siete diplomados, muchos cursos y, sin ninguna duda, con quien más aprendemos es con Pedro.

✨ Nos encanta la pedagogía Waldorf.

✨ De izquierda a derecha: 35 años, 19 meses, 31 años.

✨ Yo no soy de fotos y Andrés no es de publicar cosas muy personales, pero acá estamos, atreviéndonos a más. Poco a poco.»

