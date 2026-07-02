Andres Mauricio Cardona desapareció en Medellín

Resumen: Andres Mauricio Cardona Angarita es un hombre colombiano de 39 años, de sexo masculino y con identidad de género hombre. No se cuenta con información registrada sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento del hecho.

Andres Mauricio Cardona Angarita es un hombre colombiano de 39 años, de sexo masculino y con identidad de género hombre. No se cuenta con información registrada sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento del hecho.

Como señas particulares, presenta un tatuaje de una estrella en el hombro derecho, una estrella en el hombro izquierdo y un tatuaje en el brazo derecho con la figura de una cara de león. Estos rasgos pueden ser útiles para su identificación.

La desaparición ocurrió en Medellín, Antioquia, el 14 de junio de 2026. Desde esa fecha no se dispone de información adicional sobre su paradero según los datos entregados.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes