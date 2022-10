VIDEO. «Esta enfermedad es la peor del mundo»: Andrés García desea superar la cirrosis

El actor Andrés García fue diagnosticado con cirrosis, por lo que ha asegurado que tiene «miedo» hasta de beber agua por lo que le sucede después de hacerlo.

Andrés García, de 81 años, viene padeciendo una cirrosis hepática por lo que la mayor parte del tiempo está en una cama. El actor vive en la casa de su esposa Margarita Portillo, en Acapulco, México.

García, estuvo en entrevista telefónica con TVyNovelas, expresó: «Esta enfermedad es la peor del mundo, y te lo digo yo, que he tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos, tengo huesos rotos, me he caído de trapecios, y sin duda, esto es lo más desagradable del mundo».

Y agregó: “Todo el mundo habla de cirrosis y nadie tiene cirrosis (…). A la muerte hay que verla a la cara para saber cómo va a ser la cosa; además, estoy seguro de que hay otra vida”.

Andrés García le cuenta a sus seguidores lo que vive tras padecer cirrosis