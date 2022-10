VIDEO. Andrés García dice que ya no se quiere morir

El actor Andrés García fue diagnosticado con cirrosis. García había anunciado que se quería morir debido a las complicaciones de salud creía que estaba a días de morir.

El actor ha manifestado que tiene «miedo» hasta de beber agua por lo que le sucede después de hacerlo, y es que la enfermad tiene ‘postrado’ en una cama al actor.

Andrés García, de 81 años, viene padeciendo una cirrosis hepática por lo que la mayor parte del tiempo está en una cama. El actor vive en la casa de su esposa Margarita Portillo, en Acapulco, México.

«Pensé ‘son historias de nuestros papás, un cuento’ porque nunca conocí a nadie con cirrosis. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo… No les diría que no tomen. Me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer un esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, créanme que se van a ahorrar muchos problemas. Créanme que no es agradable».