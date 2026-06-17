Andres Felipe Suarez desapareció en Sabaneta

Resumen: Andres Felipe Suarez Quintero es un hombre colombiano de 34 años. Es de sexo masculino e identidad de género hombre, y su caso está asociado a una desaparición ocurrida en Colombia.

Andres Felipe Suarez Quintero es un hombre colombiano de 34 años. Es de sexo masculino e identidad de género hombre, y su caso está asociado a una desaparición ocurrida en Colombia.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, pantalón jean azul oscuro y tenis de varios colores. Entre sus señas particulares se destacan un tatuaje en el brazo izquierdo con la figura de una “cara de un gorila” y otro tatuaje en la parte posterior de la pierna derecha con “unas figuras”.

La desaparición ocurrió el 16 de marzo de 2026 en Sabaneta, Antioquia. La información disponible se centra en su descripción física, vestimenta y tatuajes, elementos clave para su identificación y posible localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes