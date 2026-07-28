Andrés Felipe Oquendo desapareció en Medellín

Resumen: Andrés Felipe Oquendo Taborda, de 22 años, hombre colombiano, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín , Antioquia, el 25 de julio de 2026. Al momento de su desaparición vestía una camisa negra, un pantalón jean azul claro y botines de color blanco con negro.

Andrés Felipe Oquendo Taborda, de 22 años, hombre colombiano, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia, el 25 de julio de 2026. Al momento de su desaparición vestía una camisa negra, un pantalón jean azul claro y botines de color blanco con negro.

Como señas particulares, presenta varios tatuajes que pueden facilitar su identificación: figuras en el brazo y antebrazo izquierdo, el nombre «Gabriel» en la parte anterior del antebrazo derecho, una frase en inglés en el cuello, un ninja en una de las piernas y una cruz en el dedo medio de la mano izquierda. Además, tiene un lunar grande de color café en la parte baja del abdomen, lado derecho.

La información sobre sus características físicas, prendas de vestir y señales particulares es clave para apoyar su identificación y ubicación. Cualquier persona que tenga información que contribuya a establecer su paradero debe comunicarla de inmediato a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes