Andrés Felipe Barón desapareció en Medellín

Andrés Felipe Barón Restrepo, un joven de 23 años, fue reportado como desaparecido en Medellín el 29 de septiembre de 2025.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta verde militar y un pantalón oscuro.

Entre sus características físicas se destacan su contextura mediana, piel trigueña, cabello ondulado de color negro, ojos café, y una estatura de 1.86 metros. Tiene boca y labios de tamaño mediano.

Una señal particular que puede ayudar a identificarlo es la presencia de una cicatriz en las tetillas.

