Andrés Camilo López desapareció en la jurisdicción de San Luis

Andrés Camilo López Noreña desapareció el 21 de agosto de 2025 en la jurisdicción de San Luis, Rionegro, cuando tenía 25 años.
Entre sus características físicas más destacadas se encuentran su contextura atlética, piel blanca, cabello rubio ondulado y ojos de color café. Mide aproximadamente 1.75 metros de estatura.
Además, presenta varias señales particulares que pueden ayudar a identificarlo, incluyendo múltiples tatuajes distribuidos en ambos brazos, la región esternal, la región pectoral y las piernas.