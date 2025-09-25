DESAPARECIDO DJ
Andrés Camilo López desapareció en la jurisdicción de San Luis

Resumen: Andrés Camilo López Noreña desapareció el 21 de agosto de 2025 en la jurisdicción de San Luis, Rionegro, cuando tenía 25 años.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Andrés Camilo López Noreña desapareció el 21 de agosto de 2025 en la jurisdicción de San Luis, Rionegro, cuando tenía 25 años.

Entre sus características físicas más destacadas se encuentran su contextura atlética, piel blanca, cabello rubio ondulado y ojos de color café. Mide aproximadamente 1.75 metros de estatura.

Además, presenta varias señales particulares que pueden ayudar a identificarlo, incluyendo múltiples tatuajes distribuidos en ambos brazos, la región esternal, la región pectoral y las piernas.

2 VOLANTE DESAPARECIDO DJ scaled

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad