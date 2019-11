Andrés Cadavid no jugará la final de la Copa Águila ante el Cali y los hinchas culpan al alcalde de Medellín

Independiente Medellín definió el 11 inicial con el que intentarán pegar primero en la final de la Copa Águila ante Deportivo Cali, y aunque desde la mañana se especulaba con la ausencia de Andrés Cadavid, el club confirmó que no jugará, y algunos hinchas culpan al alcalde de Medellín por su ausencia.

Según se pudo conocer, debido a la investigación que se adelanta en contra del futbolista, un patrocinador del equipo habría dicho que si él jugaba, le retiraban el apoyo económico al club, y tal parece ser que la indicación dentro del equipo era que no jugara, para no poner en riesgo ese dinero.

Si Andrés Cadavid aparece hoy en la alineación del @DIM_Oficial ante @AsoDeporCali por la final de la Copa Aguila, uno de sus máximos patrocinador retirará su aporte al club..! — Jota E (@jorgelopez790) November 2, 2019

La noticia no cayó bien en los hinchas, que no dudaron en culpar a Federico Gutiérrez de la ausencia del jugador. Todo esto porque a mitad de semana el mandatario reveló un listado de los dueños de algunos de los sitios que sufrieron extinción de dominio, y ahí aparece el nombre de Cadavid, por lo que el defensor podría estar involucrado con el grupo delincuencial La Terraza, aunque esa información aún no ha sido confirmada.

El individuo @FicoGutierrez no solo hizo daño a Andres Cadavid con sus comentarios apresurados e irresponsables, también afectó la normalidad deportiva del DIM, ni sabremos qué pasará con los patrocinadores. Que nefasto es el alcalde jardinero. — RazaYHerencia® (@DIM_MRMH) November 2, 2019

Ya sabemos de quien es hincha. Si Cadavid hubiera sido jugador del nal, no hubiera dicho absolutamente nada. — CONTAD.TRIBUTARISTA (@gabrielpelaeza) November 2, 2019

Esta es la alineación del ‘Rojo’: