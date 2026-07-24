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    Andrés Alonso desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el día 15 de abril

    Publicado por: Juan Manuel

    ANDRES ALONSO ARISTIZABAL 2
    Andrés Alonso desapareció en Medellín

    Resumen: Andrés Alonso Aristizábal, de 42 años, es un ciudadano colombiano de sexo masculino e identidad de género masculina. Fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia, en el barrio Centro, el día 15 de abril de 2026.

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    Andrés Alonso Aristizábal, de 42 años, es un ciudadano colombiano de sexo masculino e identidad de género masculina. Fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia, en el barrio Centro, el día 15 de abril de 2026.

    Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba, debido a que estas no fueron recordadas por quienes realizaron el reporte. La falta de estos datos limita la descripción de sus características al momento de la ausencia.

    Como señales particulares, Andrés Alonso Aristizábal presenta varias características físicas que pueden contribuir a su identificación: cicatriz en el labio superior derecho, cicatriz en la frente derecha, cicatriz en el pómulo derecho, cicatriz en el hombro izquierdo y un lunar ubicado en el brazo derecho.

    1 BOLETIN ANDRES ALONSO ARISTIZABAL

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