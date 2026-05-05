Andrés Alexander Durango desapareció en el municipio de Salgar

Resumen: Andrés Alexander Durango Gómez, de 42 años, desapareció el 1 de mayo de 2026 en la vereda La Clara, ubicada en el municipio de Salgar, Antioquia. Desde ese momento no se tiene información sobre su paradero, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita ubicarlo.

Andrés Alexander Durango Gómez, de 42 años, desapareció el 1 de mayo de 2026 en la vereda La Clara, ubicada en el municipio de Salgar, Antioquia. Desde ese momento no se tiene información sobre su paradero, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita ubicarlo.

Según la información suministrada, presenta una contextura delgada, rostro de forma ovalada y piel de color blanco. No tiene calvicie y su cabello es largo, liso y de color negro. Sus ojos son cafés, de tamaño mediano, y no presenta particularidades visibles en el rostro.

Adicionalmente, se describe con nariz recta, boca mediana y labios de tamaño medio. No tiene barba ni bigote, y sus orejas tienen el lóbulo separado. Cualquier información que contribuya a su localización será de gran ayuda y es altamente agradecida por sus familiares y autoridades.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes