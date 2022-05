[VIDEO] «Se quitó 10 años»: Andrea Valdiri se muestra sin pestañas y sus seguidores aseguran que se ve más joven

La bailarina Andrea Valdiri, de 30 años, se caracteriza por ser una mujer que cuida mucho de su apariencia física, y aunque siempre acostumbra a mostrarse pestañas postizas, recientemente se grabó sin estás y muchos resaltaron que se ve más joven.

A través de sus historias en Instagram,Andrea Valdiri se mostró sin pestañas postizas y además de demostrar su inmenso parecido con su hija mayor Isabella, los internautas aseguran que «se quitó 10 años de encima».

Andrea Valdiri sin pestañas se ve más jovén y es idéntica a Isabella

«Las personas me dicen que me parezco a Isabella sin pestañas, siento que sí… igualita. Decían que de dónde había sacado yo a esa niña que si esa niña era adoptada pero machi se parece a mi ¿por qué no me creeian», aseguró la ‘Machi’ en la grabación.

