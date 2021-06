El cuerpazo de Andrea Valdiri a pocos días del parto

La empresaria y modelo barranquillera Andrea Valdiri dejo a más de uno sorprendido con su escultural figura a menos de 20 días de dar a luz.

En su cuenta de Instagram que ya suma 6,3 millones de seguidores la también bailarina en medio de su buen sentido del humor reveló su figura a pocos días del nacimiento de su segunda hija Adhara, “me he cuidado mucho con la alimentación y he lactado super, entonces creo que la lactancia me ha ayudado a adelgazar a millón“.

En la publicación que ya alcanza 743,057 likes, la barranquillera recibió halagos y admiraciones por parte de sus seguidores y escribió, «lo único que puedo decir es, gracias a Dios, así va mi recuperación después de 18 Días de dar a luz».

Dato: Isabella, es la primera hija de la empresaria que nació cuando ella tenía 18 años y cuyo padre falleció y su segunda bebé es Adhara quien hoy, 27 de junio, cumple 19 días de nacimiento.

Video en el Andrea exhibió su figura posparto

Le podría interesar:

«Empezaron a desafiarme»: el escándalo de 'La Liendra' con otros hombres en Dubái https://t.co/kJIuCrGUcJ — Minuto30.com (@minuto30com) June 26, 2021

Lea también: «Igualito al innombrable»: le dicen a Andrea Valdiri por FOTO de su hija