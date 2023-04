Así como muestra todos sus lujos, sus grandes producciones fotográficas y audiovisuales, Andrea Valdiri también acepta sus falencias y debilidades. Una de esas es el poco manejo del inglés y así lo probó en su paso por Los Ángeles (Estados Unidos) el pasado martes 25 de abril de 2023, cuando asistió al estreno de la serie ‘Citadel’.

Acompañada por su joven esposo, Felipe Saruma, tuvieron la oportunidad de asistir a este evento exclusivo de una reconocida compañía de ‘streaming’ y allí se dieron todos estos episodios. Aunque los contaron con risa, fue evidente que la barranquillera también pasó penas e incomodidades.

En una serie de historias que publicó Andrea Valdiri en su cuenta de Instagram, contó paso a paso lo que estaban viviendo en suelo estadounidense y empezó así: “Estamos en Los Ángeles, invitados por ‘Primer Video’. ¿Ay, lo dije bien? Sí, lo dije bien… Esto es un sueño, un espectáculo, hay muchos actores de Hollywood, de verdad que es lo que le encanta a ‘Saru’, vamos por buen camino”.

Minutos antes del estreno oficial hubo un discurso de presentación de los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de la serie, y parece que Andrea no estaba muy atenta a lo que decían. Después de ver el capítulo, se entendió lo que pasaba.

La ‘influenciadora’ sacó su sinceridad a flote, animada por una bebida que estaba tomando, confesó que no entendió lo que pasó en el capítulo y tampoco pudo atender una entrevista.

“Muy linda la serie, me encantó, súper espectacular; tren que vuela, avión que va, mejor dicho, el elenco espectacular. Pero hay un pequeño problema, es que de inglés yo estoy grave [risas]. Te lo juro, me llamaron para una entrevista y le dije a la señora: – No entender, no entender -”.

Y al relato se sumó uno de los amigos de Valdiri y Saruma, que reveló lo que pasó en el avión con una asistente de vuelo: “La señora pregunta, en inglés, que si tenía la capacidad de ayudar a las personas en inglés. Y ella se voltea y me dice: – ¿Qué?” -.

Le dicen: – “Disculpa, es que si no sabes inglés, no puedes viajar en el asiento de emergencia -”.

Según este hombre, la respuesta de la barranquillera fue para salir del problema: “¡Ay, no, no, no! Yo no estoy hablando nada, no entiendo inglés”. Felipe Saruma también quiso contar su parte de la historia y dijo: “Lo más chistoso es que solo tenía que decir: – Yes -. Y la señora le decía: – Te tengo que hacer una pregunta -”.

Según el mismo esposo de la famosa y polémica personalidad de redes sociales, hubo una forma muy llamativa para dar explicaciones en medio del momento ridículo, con grosería costeña y todo.

“¡Ay, flaca, yo de esa mon… no sé!”

Mientras todos se reían, Andrea Valdiri cerró esta anécdota con un reconocimiento a su limitación para el manejo del inglés: “Repetí en el Colomboamericano seis veces el mismo nivel [risas]”. Así que su papel como ‘influenciadora’ lo cumplió con las promociones en redes, pero no le sacó el provecho o disfrute que otra persona que si manejara el inglés.

