La Dj Marcela Reyes estuvo en entrevista con ‘Lo sé todo’, la artista no tuvo reparo en contestar algunas preguntas sobre sus viejas amistades.

“¿Por qué crees que Lina Tejeiro te ignoró?”, le preguntaron a Marcela por lo que dijo que “¿Cuándo me ignoró? No, ella no me ha ignorado. Miren, de hecho, les cuento, fuimos, literal, como dicen en Colombia, uña y mugre, cuando éramos más niñas, yo tenía como 18, Lina tenía como 17, porque creo que es como un año menos, o dos años menos que yo y nuestras vidas cogieron rumbos distintos, pero nunca pasó nada”.

Sin mucho rodeo le preguntaron el motivo por el que no fue al baby shower de Andrea Valdiri. “¿Qué pasó con la amistad de Andrea Valdiri?”, sin dar muchos detalles sobre lo sucedido, así respondió Marcela: “Creo que no ha pasado nada, muchas personas me preguntaron que por qué no estuve en su baby shower, la verdad no me invitó”.

Además, le preguntaron por su relación con el papá de tu hijo, cuando fue la última vez que hizo el delicioso, y es que hasta respondió si habría tenido un sugar daddy.

¿Problemas entre Marcela Reyes y Andrea Valdiri?