[VIDEO] Andrea Valdiri celebrará el primer cumpleaños de Adhara invitando a sus seguidoras madres

Andrea Valdiri y su familia preparan la fiesta del primer año de su hija Adhara y recientemente sorprendió a sus seguidores anunciando que tendrá invitados muy especiales.

Desde las historias de su Instagram, la influenciadora se dejó ver alistando la cantidad de regalos que tendrá en la celebración y anunció que sus seguidoras que son madres, tendrán la oportunidad de asistir al cumpleaños y tener uno de esos regalos.

«Mira mi casa, machi. Esto es pura bendición, mira la casa, repleta, machi. Adivinen que me traigo entre manos, me he creado un link que se llama machi-sorpresas y, como mi hija está próxima a cumplir su añito, yo quiero que ese día también tu bebé pueda compartir conmigo. Voy a escoger a algunas de las mamitas que son seguidoras de nosotros, mi amor, que tienen a sus bebés pequeños, yo quiero que ese día también sea especial para sus hijos, amor», contó la barranquillera.

Andrea Valdiri invitará a sus seguidoras.

Luego, dio las indicaciones de cómo sus seguidoras se podrán registrar para poder ser seleccionadas e invitadas al cumpleaños de Adhara con sus hijos.

«Tenemos muchos juguetes para los bebés, ahí están cajitas de comida que es para los mercados de las mamás, por este lado todo lo que es cuestión de aseo, miren para los bebés colonias, pañitos de tela, mira los paños, esta es la leche que usa mi hija, entonces vamos a regalar de esta», finalizó Andrea Valdiri en sus historias.

