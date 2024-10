Andrea Valdiri despide el año con sensual movimiento de caderas, a través de redes sociales publicó un video en el que se le bailando mientras que sus amigos le dan animo en uno de los cuartos de su casa.

En redes sociales le han llovido comentarios, dicen que está ahogando las penas con el baile, luego de que se separa del influencer Felipe Saruma.

«Que se acabe todo menos el baile, acábate rápido 2023», escribió Andrea Valdiri en el video que se le ve moviendo sensual sus caderas.

El video que fue publicado el pasado miércoles (27 de diciembre) ha dejado cientos de comentarios como estos: «No mami ya su bailecito no me convence ya has tenido varios maridos», «Después de la estatua de Shakira viene la de Andrea Valdiri», «Cuando vas a cambiar los pasos, estás aburriendo», «No sabe ni que inventar, porque sabe que lo que le hizo a Felipe Saruma la ha hecho decaer, ya la gente se ha cansado de ti».

Andrea Valdiri despide el año con lo que más le gusta hacer:

