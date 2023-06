Andrea Serna despertó una serie de rumores en las redes sociales a propósito de sus más recientes publicaciones en Instagram, dando la impresión de que se sometió a una serie de retoques cosméticos, e incluso algunos de sus seguidores aseguran que su aspecto da la impresión de que se inyectó botox.

Desde que empezó la transmisión de la nueva temporada del ‘Desafío The Box’, la modelo se ha mantenido sumamente ocupada en las redes sociales publicando todo tipo de detalles sobre el programa, compartiendo algunas escenas detrás de cámara, secretos de la producción para entender mejor las motivaciones de los participantes y uno que otro video cómico relacionado con el show.

Este tipo de contenido en su mayoría es protagonizado por Andrea Serna, quien se encarga de narrar los detalles frente a una cámara, aprovechando algunos momentos en su camerino para informar a sus seguidores.

Sin embargo, mas allá de concentrarse en los cuentos de la colombiana, muchos internautas le han prestado más atención a su aspecto, con muchos de ellos asegurando que su rostro luce diferente y especulando que se sometió a algún tipo de retoque cosmético en los últimos días.

“La sigo desde hace poco… pero no la recordaba así, que le pasa en la cara??? Los labios y el mentón están raros”, “No me puedo enfocar, qué pasó con los labios y el mentón?”, “Quedó demasiado rara después de la operación, no fue buen cirujano o todavía está inflamada” y “Se puso botox muy suave. Y hay una diferencia las que pueden y las que no pueden” son algunos de los mensajes que se pueden leer en su más reciente post.

Sin embargo, Andrea Serna no se quedó callada y al igual que le ha respondido a otros de sus seguidores, decidió pronunciarse en relación a los rumores de haberse sometido a una intervención cosmética, indicando que no sabía de qué estaban hablando: “Mmmm no entiendo a qué vas”.

