Andrea Serna nació en el municipio de Aranzazu en el departamento de Caldas y después se fue a vivir a Cali, hasta los 19 años. Aunque estudió mercadeo y publicidad, su vida profesional ha estado enfocada a trabajar como presentadora en diferentes espacios de radio y televisión.

Ha tenido la oportunidad de pasar por varios canales de televisión, en Noticias RCN, además de presentar en el set central en Bogotá, Andrea fue la responsable de los cubrimientos de eventos como Miss Universo en Panamá, Puerto Rico y Tailandia, la Semana de la Moda en Milán, Colombiamoda, Colombiatex, Cali Exposhow y las ferias y fiestas más importantes del país. En 2005, después de seis años haciendo parte del equipo de presentadores del noticiero, pasó a ser la conductora de El factor X, programa del que hasta el momento se han llevado a cabo siete temporadas. Así mismo ha hecho radio y es un icono e imagen de reconocidas marcas.

Actualmente, es la presentadora de El Desafío en varias temporadas donde su profesionalismo, belleza y templanza la han posicionado.

Hace pocas horas se inspiró en redes sociales y mencionó lo gratificante que ha sido para ella y otras mujeres ocupar y ganarse el lugar femenino en medios de comunicación.

«He sido testigo, en estos 20 años de trabajo en medios de comunicación, de como, en un universo que solía ser muy masculino, nosotras hemos venido ganando terreno; nada fácil, pero el camino cada vez está más abonado para que las futuras generaciones, de mujeres talentosísimas, sigan amplificando su voz. Hoy, tanto tiempo después del día 1 frente a una cámara, me resulta tremendamente satisfactorio ser quien cada noche conduce, en pleno Prime Time, un formato tan robusto como el Desafío, se puede, chicas, sí se puede»

Así mismo las respuestas a su post no se hicieron esperar:

«Este programa literalmente me ha salvado la vida, sufro una depresión fuerte y en esta hora se me olvida todo» «eberías montar una escuela para que nosotras las chiquis podamos aprender todo eso que sabes! » «Hermosa Andrea muy talentosa y profesional el desafio lo mejor con Gaby hacen un duo excelente super » «Ser lindo, saberlo y no vivir de eso. Te admiro Andrea ❤️❤️❤️» «Mujer empoderada y si se puede claro que si !», fueron algunos de dichos comentarios cargados de admiración para Andrea Serna.

