Desde hace algunos meses Andrea Nocetti se convirtió en noticia luego de confirmar a los medios de comunicación que estaba embarazada de gemelos después de realizar una fecundación in vitro.

La modelo mostró por medio de sus redes sociales una tierna foto con su barriguita de cinco meses y habló sobre cómo ha sido su proceso, pues está esperando bebés en una edad que es un poco riesgosa para las mujeres, sin embargo, todo marcha bien y se encuentra muy feliz esperando a sus gemelos. «Es ahora o nunca por la edad, entonces empecé el proceso. Yo tenía mis embrioncitos, me hicieron la transferencia, me voy a hacer la ecografía de cinco semanas y media y me dicen que son dos».

Andrea Nocetti reveló que ha recibido muchas críticas, pues algunos aseguran que en lugar de ser mamá será abuela por sus 44 años, y a todos les envió un contundente mensaje: «Cómo que ya estoy muy vieja, cómo que ya voy a ser abuela. Obviamente hay abuelas de mi edad que los tuvieron súper temprano. A esta edad uno ya ha logrado muchas cosas, ya tienes un entendimiento más grande hacia un hijo».

Andrea Nocetti confiesa que se asustó bastante cuando los doctores le dijeron que veían dos sacos, algo que ella dijo que no podía pasar. Aseguró que está esperando gemelos idénticos, pues el embrión que le implantaron se dividió en dos.

La modelo contó que estaba abrumada por la noticia, por lo que se tomó su tiempo para asimilar la situación y hoy día se encuentra muy feliz y a la espera de sus dos bebés. «Ya los siento nadando como pescaditos y soy la mujer más afortunada»

Mientras que algunos la señalan otros le envían mensajes de amor y admiración:

«Andre que noticia más espectacular! Me alegro mucho por ti y toda tu familia» Taliana Vargas, Ex Reina de belleza

«Ayyyyyyy! Que belleza! Felicitaciones mi André» Juliana Galvis, Actriz colombiana.

«Que divina» Diva Jessurum

