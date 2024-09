Andre Braugher luto en Hollywood

Andre Braugher genera «luto en Hollywood» al fallecer a los 61 años de edad tras padecer una afectación de salud.

La estrella de «Homicide: Life on the Street» murió el lunes dejando una tristeza también en sus compañeros de la serie, «Brooklyn nine nine» trabajo representativo. André Braugher ganó dos premios Critics Choice como mejor actor de reparto en una serie de comedia y recibió al rededor de cuatro nominaciones al Emmy por interpretar al Capitán Raymond Holt. El actor se destacaba por su estatura en papeles militares protagónicos o de reparto ganando un espacio en Hollywood donde siente el luto de su partida.

TRAILER BROOKLYN NINE NINE COMEDIA



EL DATO: Braugher también recibió una nominación al Globo de Oro por su papel como el Dr. Ben Gideon en el drama de televisión «Gideon’s Crossing». La carrera actoral de Braugher incluye grandes títulos que seguramente será programados por los sistemas de cable como: «Last Resort», «The Court-Martial of Jackie Robinson», «Somebody Has to Shoot the Picture», «City of Angels» (1998), «Frequency«, «Poseidon» y «Murder in Mississippi«. Buen viaje es una frase y deseo de colegas además de amigos que lamentan su muerte.

