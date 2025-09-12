Anderson Londoño desapareció en Medellín

Resumen: Anderson Londoño Loaiza, de 29 años, desapareció el 11 de septiembre de 2025 en Manrique Oriental. Al momento de su desaparición, vestía una chaqueta negra, pantalón de sudadera negro impermeable y tenis negros con raya blanca de la marca Adidas.

Presenta varias señales particulares, entre ellas tatuajes visibles: el nombre «JUAN DAVID» en la parte posterior del antebrazo izquierdo, otro tatuaje indeterminado en la parte anterior del mismo brazo, un tatuaje de Mickey futbolista en la parte posterior de la pierna izquierda, la palabra «LOVE» y dos estrellas en el tobillo externo.

Además, tiene dos lunares en el rostro, uno en la parte lateral derecha y otro en el párpado inferior derecho

