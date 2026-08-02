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    Anderson de Jesús Delgado, desapareció en el barrio San Pío de Itagüí

    Anderson es de nacionalidad venezolana y tiene 29 años

    Publicado por: SoloDuque

    anderson desaparecido
    Anderson de Jesús Delgado, desapareció en el barrio San Pío de Itagüí

    Resumen: Si usted ha visto a un joven en los últimos días que coincida con este perfil físico y tenga dicho tatuaje visible, su testimonio podría ser la pieza clave para resolver este caso.

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    Minuto30.com .- Las autoridades y familiares solicitan la urgente colaboración de la ciudadanía en el Valle de Aburrá para localizar a Anderson de Jesús Delgado, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 29 años, de quien no se tiene información desde el pasado lunes, 27 de julio de 2026. Su desaparición se reportó en el municipio de Itagüí.

    La búsqueda se intensifica en el sur del área metropolitana. El Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación ha emitido una alerta para dar con el paradero de Anderson, apelando a la solidaridad ciudadana para recopilar cualquier pista que permita regresarlo a su hogar.

    Características y señales particulares

    Según el reporte oficial entregado por las autoridades, Anderson fue visto por última vez en el sector del barrio San Pío, en jurisdicción de Itagüí, Antioquia. Aunque no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba el día de su desaparición, se han revelado datos clave para facilitar su reconocimiento:

    Edad: 29 años.

    Nacionalidad: Venezolana.

    Seña particular destacada: Tiene un tatuaje grande con la forma de un león en su brazo derecho.

    Esta última característica es fundamental. Si usted ha visto a un joven en los últimos días que coincida con este perfil físico y tenga dicho tatuaje visible, su testimonio podría ser la pieza clave para resolver este caso.

    Líneas de contacto de la Fiscalía

    Si usted tiene información sobre su paradero, lo ha visto deambulando por algún sector de Itagüí o municipios aledaños, o conoce datos que puedan orientar la investigación, por favor comuníquese de manera urgente con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación.

    Línea celular habilitada para información: 318 532 1745

    Se garantiza absoluta reserva para quienes aporten información verídica que ayude a encontrar a Anderson.

    BOLETIN ANDERSON DE JESUS DELGADO JULIO 2026 page 0001

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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