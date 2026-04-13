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    ¡Andaba «de paseo» por Sonsón! Capturan en «callicaliente» a un individuo con prisión domiciliaria

    El hombre no tenía autorización de un juez de ejecución de penas para abandonar su domicilio

    Publicado por: SoloDuque

    Sonsón
    Foto de archivo de Sonsón
    ¡Andaba «de paseo» por Sonsón! Capturan en «callicaliente» a un individuo con prisión domiciliaria

    Resumen: El procedimiento se llevó a cabo el domingo 12 de abril de 2026, sobre las 12:43 del mediodía, en el popular sector conocido como "Callicaliente", mientras las patrullas del cuadrante realizaban labores de solicitud de antecedentes a transeúntes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En el marco de la ofensiva de seguridad denominada estrategia “Juntos por Antioquia”, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de un hombre en el municipio de Sonsón, quien fue sorprendido violando una medida privativa de la libertad.

    El procedimiento se llevó a cabo el domingo 12 de abril de 2026, sobre las 12:43 del mediodía, en el popular sector conocido como “Callicaliente”, mientras las patrullas del cuadrante realizaban labores de solicitud de antecedentes a transeúntes.

    El hallazgo en el sistema

    De acuerdo con el reporte oficial, los agentes abordaron al ciudadano para verificar su identidad. Al cruzar su número de documento en las bases de datos de la Policía Nacional y del INPEC, el sistema arrojó una alerta roja inmediata: el sujeto presentaba una situación jurídica activa.

    El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, entregó los detalles del caso:

    “Se evidencia que presenta antecedentes y una situación jurídica activa con el INPEC, en calidad de sindicado por el delito de tentativa de homicidio, con medida de detención domiciliaria vigente, sin contar con permiso para laborar o estar fuera de su lugar de residencia”.

    Al no tener ninguna autorización de un juez de ejecución de penas para abandonar su domicilio, los uniformados procedieron a leerle sus derechos y capturarlo en flagrancia por el delito de fuga de presos, estipulado en el artículo 448 del Código Penal Colombiano.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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