Anciano le dio un guarapazo a otro por agarrarle las nalgas a una mujer

Al interior de un establecimiento comercial en el Valle del Almanzora, en Almería, España, hay un anciano ‘frenteando’ a otro, según la conversación, parecer ser que discuten porque uno acusa al otros de tocar las partes intimas a una mujer.

Un cliente del lugar graba parte de la discusión en la que además de escucharse los gritos, quedó captado el momento en el que el adulto mayos le pega con su bastón a otro hombre.

«A una mujer no se la toca. Y porque no tengo pistola, porque si no te pegaba un tiro», se le escucha decir al enfurecido anciano.

El otro con un tono de voz más calmado, intenta defenderse diciendo, «yo no me he metido contigo», pero él le replica, «lo que has hecho tú es una pena, eres un guarro asqueroso».

«Pero qué he hecho yo», pregunta el hombre. «Cogerle el culo a una mujer e intentar darle un beso en la boca, sí señor».

«¿Y a ti qué te importa?», el hombre mayor, ya cansado de a actitud del otro le grita, . «Que eso no se hace» y justo en ese momento le amaga con el bastón hasta que lo eleva y le da un fuerte en golpe en la cabeza y se va.

Quienes están alrededor, se sorprenden de lo sucedido y aseguran que le van a dar aviso a las autoridades y los paramédicos.

Vea a continuación el momento en el que el anciano golpea al otro

Como debía varear olivos este señor en su juventud, menuda maravilla. Manejo de garrota impoluto, golpe seco y certero que destaca por su rápida acción y una retirada que ya la quisiera una tropa élite del ejército. Señor, cuente conmigo para una partida de dominó cuando quiera. pic.twitter.com/1WuneaocWP — Tugencio (@tugencio) March 2, 2022

