Ancianato contrató un show de una stripper y causó indignación

Un escandalo se ha originado por un video que se viralizo en internet tras mostrar un ardiente baile de una strípper a los adultos mayores en un asilo en Taiwán.

El video capta a la Stripper realizando un baile erótico a un adulto en silla de ruedas, elevando sus piernas y pechos.

La contratación de la bailarina sensual fue para celebrar el Festival de Medio Otoño, una fiesta cultural que rinde homenaje a las cosechas en el país de China.

Ante la lluvia de críticas, el asilo pidió disculpas y señalo que «La intención del evento era entretener a los residentes y hacerles felices. Lamentamos mucho la ofensa que se causó.

A nursing home in Taiwan issued a public apology after it hired a stripper to give lap dances to seniors during a party, saying it ‘deeply regrets’ the decision. pic.twitter.com/LOFGNzWsGs

— NowThis (@nowthisnews) September 14, 2022