Ancelotti: «Vini marca la diferencia por fuera, pero por dentro puede marcar más goles»

Chicago (EE.UU.), 1 ago (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró este martes que está muy satisfecho con el 4-4-2 ensayado en la pretemporada con el brasileño Vinicius Junior jugando de delantero y destacó que, pese a que 'Vini' sea determinante actuando de extremo, "por dentro puede marcar más goles".

Lo hizo en una rueda de prensa organizada en Orlando, donde el Madrid cierra este miércoles contra el Juventus su pretemporada estadounidense antes del arranque de LaLiga, fijado el 12 de agosto contra el Athletic Club.

"Ha sido un buen momento de la temporada, hemos probado algunas cosas y han salido bastante bien, tenemos buenas sensaciones. A nivel personal estoy muy satisfecho", dijo Ancelotti, quien reconoció que solo se plantearía cambiar este esquema táctico si los jugadores "no se encuentran cómodos".

"Es una evaluación que intento hacer. A Vini le gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar goles. Vini lo ha hecho muy bien contra el Milán, también contra el Manchester United. Ha tenido muchas oportunidades que no sé si tendría jugando por fuera", opinó.

Eso sí, tras recibir cinco goles en tres partidos, dos contra el Milan y tres contra el Barcelona, Ancelotti hizo hincapié en la atención defensiva.

"Hemos tenido buenas situaciones ofensivos, buenos en presión arriba, recuperación tras pérdida. Tenemos que tener más atención defensiva porque es un sistema que te impone jugar mucho con los laterales. La idea de cambiar es solo si los jugadores no se encuentran cómodos", dijo.

Ancelotti consideró positivo además el rendimiento mostrado por el inglés Jude Bellingham como media punta y ve como una importante ventaja el poder cambiar esquemas tácticos durante el curso, pasando del 4-4-2 al 4-3-3.

En un verano marcado por análisis tácticos, lo que sigue firme es el papel del alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric.

"Nada cambia para ellos, siguen siendo jugadores que tienen un conocimiento y experiencia que nadie tiene en esta plantilla. No sé cuántos minutos van a jugar, pero seguro van a ser protagonistas como el año pasado", afirmó.

Durante la rueda de prensa, Ancelotti fue preguntado además por el caso del francés Kylian Mbappé, que podría ser sancionado por el París Saint Germain en medio de una tormenta sobre su futuro con el Madrid como posible destino.

"No me sorprende nada, no sé de este asunto, es algo político, yo no entro en eso. Lo político lo dejo", sentenció.

También consideró que el fútbol ha cambiado en los últimos meses, sobre todo después de la liga saudí empezara a ofrecer contratos ultra millonarios a muchas estrellas europeas.

"A nivel de mercado algo ha cambiado, el jugador tiene más poder que antes. A nivel deportivo sigue siendo igual, hay el jugador que prefiere ganar títulos individuales y otros que quieren meter su calidad al servicio del equipo. Es lo que hace la diferencia entre un gran jugador y un campeón", aseguró.

El Real Madrid arrancó su pretemporada estadounidense con victoria y remontada contra el Milan (3-2), triunfo ante el Manchester United (2-0) y derrota contra el Barcelona en Dallas (0-3), con cinco disparos al poste.

Por: EFE