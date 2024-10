Madrid, 19 dic (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, señaló que aún no han decidido si fichar o no a un central para sustituir al austriaco David Alaba, lesionado el domingo en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, ya que no tienen prisa, dijo.

“Decir que no vamos a fichar, no. Hemos hablado con el club y lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado de enero termina el 31 y buscaremos la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa. Intentaremos terminar bien con el partido de mañana y luego tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible”, dijo en rueda de prensa.

“No es el momento de dar nombres. Si hay una posibilidad que pensamos que es una buena decisión para el club la vamos a hacer. Tenemos el tiempo para pensarlo”, comentó sobre la posibilidad de reincorporar a Rafa Marín, cedido en el Alavés, al que se enfrenta el jueves (21:30 horas CET, -1 GMT).

“No te digo si me gustaría o no fichar a alguien. Te digo que lo vamos a pensar, juntos, para tomar la mejor decisión para la plantilla”, añadió.

Sin desvelar si el Real Madrid va a fichar a un central o no, habló de la posibilidad de que el francés Aurelien Tchoaueméni vuelva a actuar de central, como hizo en un partido contra Osasuna.

“A Tchouaméni no le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta de lateral. Él está convencido de que si hay una emergencia, va a jugar de central; pero su futuro en el Real Madrid es como pivote”, explicó.

Un Ancelotti que ponderó cómo su plantilla se ha repuesto a los problemas de lesiones, con tres lesiones graves de rodilla -Alaba, Courtois y Militao- y 22 bajas en lo que va de temporada.

“Es un momento de la temporada muy complicado, esa es la verdad. Afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores, que lo están sacando adelante. No tenemos un trabajo especial, tenemos que inventar algo. Pero lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado”, declaró.

“La lesión de cruzado es impredecible. En esta temporada han tenido lesiones jugadores sin problemas de rodilla; es algo que no se puede controlar, algo distinto a una lesión muscular, que se puede evaluar un poco más”, añadió.

