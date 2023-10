Ancelotti, sobre el Caso Apuestas:»implicar a todo el fútbol italiano me parece exagerado»

in

Roma, 16 oct (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, declaró este lunes que el 'Caso Apuestas' que se desató la pasada semana en Italia por la implicación de varios futbolistas en apuestas ilegales es un "descuido individual" y que "implicar a todo el fútbol italiano" le parece "exagerado".

Los italianos Nicolo Fagioli (Juventus), Nicolo Zaniolo (Aston Villa) y Sandro Tonali (Newcastle) están siendo formalmente investigados por la Fiscalía de Turín al haber apostado en sitios en línea no autorizados y, de probarse que lo hicieron en partidos de fútbol, algo prohibido a nivel deportivo, la sanción sería de un mínimo de tres años alejados de los terrenos de juego.

"Fue un grave descuido por parte de los jugadores que han caído en este sistema de juego y necesitan ser tratados. A nivel científico, la ludopatía es una enfermedad", dijo en el programa de radio 'Radio Anch'io Sport'.

"Dicho esto, para mí es un descuido individual e implicar a todo el fútbol italiano me parece un poco exagerado. La justicia seguirá su curso, a mí me parece un descuido de unos tipos que se saltaron una norma deportiva bastante clara: no se puede apostar. Para los que se dedican a esto, está muy claro. Te advierten antes de cada temporada en todos los países que es un juego prohibido", añadió.

"La responsabilidad que tienen hoy los jóvenes futbolistas es diferente de la que yo tenía. Ahora el joven futbolista tiene toda una estructura detrás entre familiares y agentes que gestionan su carrera. Para todos ellos la responsabilidad aumenta. La mayoría de ellos son jóvenes serios, profesionales, que saben muy bien qué reglas deben respetar", señaló.

Italia se medirá este martes ante la Inglaterra de Jude Bellingham, al que Ancelotti conoce muy bien.

"El de Inglaterra será un partido que evaluará el estado de Italia en este momento. El nuevo ciclo de Luciano Spalletti ha empezado bien, pero mañana tiene un partido importante que nos dirá en qué punto está Italia", explicó.

"¿Y cómo parar a Bellingham? Es una buena pregunta, está en un gran momento. El fútbol es un deporte de equipo. Seguro que Bellingham hará lo suyo para Inglaterra e Italia responderá con sus cualidades, con sus jugadores, con sus características…", apuntó.

El técnico comparó también el desarrollo del talento joven en España y en Italia.

"En el fútbol español te animan más a traer jugadores jóvenes de la cantera que en el fútbol italiano. También es una cuestión de ciclos, de mejores generaciones respecto a otras. Italia adolece ahora de falta de delanteros jóvenes, pero solo hay que esperar un poco", reflexionó.

Además, habló de las situaciones del Milan y del Nápoles.

"El Milan ha hecho un gran mercado y se ha llevado a jugadores con experiencia como Pulisic o Loftus-Cheek, y a jóvenes interesantes. Sin contar el derbi (perdió 5-1 ante el Inter), lo está haciendo bien, también en Europa. En la lucha por el 'Scudetto', además del Inter, estarán el Nápoles y la 'Juve', que sin competiciones europeas pueden tener algo que decir", valoró.

"Rudi García (entrenador del Nápoles) tiene las dificultades que tienen todos los entrenadores. Si no ganas, te echan. El Nápoles ha cambiado de entrenador, ha fichado a García, que tiene sus propias ideas y necesita un poco más de tiempo para aplicarlas. Es un entrenador capaz, serio, profesional, lo ha hecho bien en Italia. Será sólo cuestión de tiempo", sentenció.

Por: EFE