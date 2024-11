Redacción deportes, 12 feb (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, defendió el "derecho a elegir" de Toni Kroos su futuro, respetando siempre si decide seguir en activo en el club blanco o retirarse del fútbol a final de temporada, y resaltó su "rendimiento alto continuo", coincidiendo que lo mejor es "parar en lo más alto de su carrera".

"No me da rabia, la decisión que va a tomar es suya y hay que respetarlo. Uno tiene que parar en lo más alto pero tiene que elegir el tiempo justo, cuando es lo más alto. Para Kroos este año puede ser el más alto pero también el próximo porque su rendimiento desde que empezó a jugar ha siempre sido el mismo. No ha tenido altibajos. Pero creo que un jugador como un entrenador tienen que parar en lo más alto de su carrera", aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti mostró máximo respeto por Kroos, estando a la espera de las decisiones que tome su futbolista y valorando como bueno un regreso a la selección alemana para la disputa de la Eurocopa.

"Kroos tiene derecho de elegir lo que quiera. La Eurocopa es una competición importante y volver a jugarla con Alemania le puede venir bien. Respetamos sus decisiones", dijo.

Por encima de todo, resaltó la motivación que ve día a día en su jugador y el nivel que aporta al Real Madrid. "La motivación más grande es jugar al fútbol, a él le gusta mucho, lo hace muy bien y es muy respetado. Hasta que pierda la motivación puede seguir".

"Es difícil para mí decir que es la mejor temporada de Kroos, porque siempre hace la mejor. El porcentaje de pases es el mismo que hace diez años en el Bayern Su calidad no ha cambiado, siempre está ahí. Lo que más destaca es que está jugando en un equipo con mucha energía y su calidad en manejo de la posesión destaca más. Los jóvenes tienen una energía increíble y él se encuentra muy bien", sentenció.

