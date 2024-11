Getafe (Madrid), 1 feb (EFE).- Carlo Ancelotti mostró su satisfacción con Joselu Mato, autor de los dos tantos del triunfo del Real Madrid en Getafe que le dan el liderato de LalIga Ea Sports, y aseguró que "está haciendo todo lo necesario para quedarse" la próxima temporada ya traspasado.

"Joselu está haciendo todo lo necesario para quedarse, lo está haciendo espectacular. Es una bendición tener alguien con esta calidad. Está haciendo una temporada espectacular, siempre listo para jugar desde el primer minuto y si entra desde el banquillo ayuda al equipo. Una persona muy humilde y seria con el que estamos encantados", aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti descartó que tras el triunfo en Getafe, si su equipo vence los dos próximos partidos a Atlético de Madrid y Girona, vaya a dar un golpe definitivo a LaLiga.

"Ha sido un partido estupendo por nuestra parte, estamos contentos. Si ganamos los próximos dos tenemos seis puntos más en la tabla y sería bueno, nada más. Estamos en buena racha, el equipo enchufado, ha jugado muy bien desde el primer minuto al último. Ahora, a preparar el derbi", valoró.

El técnico italiano restó importancia a la lesión de Antonio Rüdiger y no le descartó para el derbi del domingo. "Creo que puede recuperar. Tiene un golpe, a ver los próximos días. Puede ser que juegue, no es seguro, tiene dos días para recuperar un golpe fuerte en el muslo. Es un guerrero y es muy complicado que no llegue al partido si tiene una pequeña molestia".

Por último, valoró positivamente el encuentro de Vinícius, pese a sus errores en dos claras ocasiones con todo para marcar, y el buen nivel de Luka Modric el día de su regreso a la titularidad.

"He cambiado a Vinícius, porque el partido se estaba acabando y lo manejábamos bien. Quedaban diez minutos. No ha sido efectivo pero ha tenido oportunidades en las transiciones bien llevadas por Fede y Luka. Me ha gustado muchísimo el partido".

"El partido de Luka ha sido perfecto, ha manejado mejor la posesión porque teníamos mucha energía en el campo. Ha hecho un partido completo. El equipo está motivado, pelea, lucha, y lo manejó bien ante un rival que no es fácil porque el Getafe juega con muchos duelos y balón aéreo. Hemos tenido mucha presencia en el campo con jugadores físicamente muy fuertes", sentenció.

Por: EFE