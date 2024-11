Madrid, 31 ene (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, evitó entrar a valorar en profundidad la salida a final de temporada del técnico Xavi Hernández del FC Barcelona, quien justificó su decisión en la presión que sufre en el banquillo del equipo azulgrana, aunque sí aseguró que entiende la decisión que tomó su compañero de profesión.

“Entiendo”, fue la escueta respuesta de Ancelotti al ser cuestionado sobre si entendía la decisión de Xavi de dejar el banquillo del Barcelona.

Previamente, Ancelotti insistió en que no quiere que se establezcan “comparaciones” sobre el caso de Xavi y el suyo.

“No quiero que alguien haga comparaciones. Respeto mucho lo que ha dicho Xavi, como respeto mucho al resto de mis colegas. Tenemos un trabajo fantástico, con presión, es normal. Mi primer pensamiento es respetar a todos, a sus palabras y a sus pensamientos”, aseguró.

“No quiero que se hagan comparaciones. Respeto su pensamiento y sus decisiones. Y ya está”, contestó.

Un Ancelotti que valoró su experiencia personal con el manejo de la presión, recordando sus inicios y no apuntando a ninguno de los grandes banquillos en los que ha dirigido en su exitosa carrera deportiva.

“Lo que puedo decir a nivel personal, es que donde he sentido más presión en mi carrera es al principio, en Segunda División en Italia, me costaba manejar el estrés. Le dije a mi asistente que no llegaba hasta el año 2000, y ya es 2024. Poco a poco te acostumbras a la presión que tienes. La presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo”, apuntó.

Por: EFE