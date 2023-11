Ancelotti: «Creo que Rodrygo y Vinicius van a meter más goles que Bellingham»

Madrid, 4 nov (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se mostró convencido este sábado de que los brasileños Vinicius jr y Rodrigo Goes marcarán más goles a lo largo de la temporada que el inglés Jude Bellingham, la sensación madridista en el comienzo del curso.

Vinicius ha anotado tres goles y Rodrygo dos, frente a los trece tantos del internacional inglés en los trece partidos oficiales que ha disputado esta temporada.

Pese a la diferencia en la capacidad anotadora, Ancelotti afirmó en rueda de prensa que sus delanteros brasileños superarán a Bellingham.

"Creo que Rodrygo y Vinícius van a meter más goles a lo largo de la temporada, van a marcar más que Bellingham y más que Joselu (el otro delantero). No tenemos ninguna duda. Lo importante es que cuando ellos no están, están Bellingham y Joselu que lo han hecho muy bien esta primera parte de la temporada, pero los dos van a marcar sin problema, no tenemos prisa en este sentido", aseguró.

Ancelotti, eso sí, no ve defectos que deba pulir Bellingham y elogia la continuidad en su rendimiento.

"De momento no ha mostrado defectos, no tiene que mejorar a este nivel que está mostrando. Lo importante es la continuidad de este tipo de talento como él tiene y Vinícius, que son los grandes jugadores. Lo que marca la diferencia es la continuidad en los partidos. Debe tener un perfil físico que le permita tener continuidad. De Bellingham no destacamos que ha marcado, si no el trabajo que hace con balón y sin él, su despliegue físico es muy alto para un jugador de estas características", analizó.

Ancelotti elogió también la evolución de otro delantero brasileño, Endricks, fichado por el Real Madrid pero que permanece cedido en el Palmeiras, a ocho meses de su llegada al club blanco. "Estamos viendo lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. Es un delantero que tiene mucho futuro y mucha progresión. Progresa muy rápido. Ojalá llegue bien el próximo año".

Además, antes de encarar tres partidos consecutivos en el estadio Santiago Bernabéu en noviembre, el técnico italiano consideró que "es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa" en LaLiga, que augura será "muy competida" hasta el final, y en la Liga de Campeones.

"Va a ser una Liga muy competida este año hasta el final. Se va a luchar contra Barcelona y Atlético de Madrid, y a ver qué pasa con el Girona, que lo está haciendo muy bien de momento. Comparada con años anteriores será muy competida, porque estos equipos van a luchar con el Real Madrid hasta el final por el título", advirtió.

"Habrá rotaciones en estos tres partidos pero la prioridad es mañana, jugamos ante un equipo muy sólido como el Rayo, que lo está haciendo muy bien. Tenemos tres partidos en casa y después tres fuera. Es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa en Liga y en la Champions", añadió. EFE

Por: EFE