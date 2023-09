Ancelotti: «Bellingham no perderá la cabeza si se habla bien de él»

Madrid, 16 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, comprende el aluvión de elogios que recibe el centrocampista inglés Jude Bellingham, del que aseguró "no perderá la cabeza" y resaltó su profesionalidad para triunfar desde su primer partido en el conjunto madridista demostrando "personalidad".

"Bellingham es evaluado en este momento por lo que hace en el campo y lo está haciendo bien. Puede ser que aquí fuese un jugador no muy conocido porque jugaba en la liga alemana y no tenía el papel de ahora. Está en un club y una Liga importantes y lo está haciendo muy bien. No me sorprende. Es un jugador muy focalizado, serio, profesional. No es uno que pueda perder la cabeza si se habla bien de él", analizó.

Para el aumento de los registros goleadores de Bellingham en el Real Madrid, ha sido clave el retoque de su posición que Ancelotti habló con el jugador tras estudiarlo en vídeos de la pasada temporada.

"Naturalmente hablamos de este tema", confesó. "Habíamos notado en sus partidos con el Dortmund que tiene habilidad de llegar a área rival y ser peligroso. Lo hablamos en pretemporada con él y se encuentra bien en su nueva posición. Es un jugador con un físico importante".

Ancelotti no quiso dar una cifra de goles a los que puede llegar Bellingham, pero espera que siga "con esta continuidad" porque aseguró que "ayuda mucho en el juego de ataque" del Real Madrid.

"Habitualmente el jugador bueno, importante, con personalidad, sufre un poco menos que los otros, es evidente", respondió cuando fue preguntado la diferencia de Jude con otros jugadores a los que les pesa la responsabilidad al jugar en sus primeros partidos. "No hay otra razón. El jugador que sobre todo tiene personalidad, más que calidad, te permite que la camiseta tan importante como la del Real Madrid no te pese", sentenció.

Por: EFE