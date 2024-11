Madrid, 20 ene (EFE).- El técnico italiano Carlo Ancelotti aseguró que el debate de la portería del Real Madrid entre Kepa Arrizabalaga y Andriy Lunin es "externo", que no cala en el vestuario, y dejó claro que pese a los errores cometidos en los derbis ante el Atlético de Madrid por los dos guardametas, "no cambia la confianza" que tiene en ellos.

"Los porteros inmaculados no existen, hacen errores. Los han cometido Kepa y Lunin pero no cambia la confianza que tengo en los dos. El debate está fuera de aquí. Lo escucho, está bien pero no es importante. Dentro no hay debate", aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti no admitió que su gestión de la portería haya sido errónea, tras cambiar su plan de inicio de temporada cuando llegó Kepa tras la grave lesión de rodilla del belga Thibaut Courtois.

"No hay debate interno, acepto el debate del exterior pero interno no lo hay. Yo elijo el portero y ya está", zanjó.

En el encuentro del domingo del Real Madrid en LaLiga EA Sports ante el colista, el Almería, Ancelotti regresará a la alternancia en la portería con la titularidad de Kepa.

Por: EFE