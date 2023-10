Anabel Medina: «Es ilusionante volver a ver a Nadal entrenar y con ilusión»

in

Madrid, 13 oct (EFE).- La capitana del equipo español de la Copa Billie Jean King Anabel Medina, que trabaja en la Academia Rafael Nadal, se mostró ilusionada por la vuelta al trabajo del tenista balear que se ha perdido casi toda la temporada por una lesión en el psoas ilíaco y confió, igualmente, en un pronto retorno de Garbiñe Muguruza.

"Rafa tuvo que parar por esa lesión de cadera. Yo he empezado a trabajar en la Academia de Rafa, le estoy viendo un poco en pista y me hace ilusión volver a verle pegándole a la pelota aunque él ya ha dicho que los plazos no los sabe. Pero es ilusionante verlo entrenar y verlo con ilusión y ojalá que pueda volver en unas condiciones óptimas para que él pueda desarrollarse como él quiere", dijo Anabel Medina en una entrevista con la Agencia EFE.

"Al final es un jugador muy competitivo del que cada vez que sale a competir sale a dejarse la piel y que pueda hacerlo en las mejores condiciones y que podamos disfrutar de él el tiempo que considere y que vea oportuno al cien por cien nos dará una alegría. Al final, un jugador como él que ha dado tanto al tenis no merece otra cosa que retirarse cuando él decida y de la mejor manera", añadió la capitana del equipo español de la Copa Billie Jean King.

Anabel Medina ha iniciado la cuenta atrás para las Finales de la Copa Billie Jean King en Sevilla, a partir del 7 de noviembre próximo. No estará Garbiñe Muguruza que lleva toda la temporada al margen del tenis.

"Garbiñe necesitaba un parón, un paréntesis en su carrera por las circunstancias que sea y que pudiese sentir en ese momento. Lo que puedo decir es que deseo que Garbiñe vuelva a jugar porque el tenis femenino necesita a jugadoras como Garbiñe, merece jugadoras como Garbiñe", subrayó Medina que calificó a la caraqueña como una de las mejores de la historia del tenis español.

"Es una grandísima jugadora y que ella esté en el circuito lo único que hace es mejorarlo. Para mí, no sé cuando será, ella es la que tiene que tomar esa decisión, ojalá que para el 2024 lo sea y que tenga una vuelta en la que esté ilusionada, disfrutando y que sobre todo nos vuelva a dar alegrías porque es una de las mejores jugadoras de la historia de España junto a Arantxa y Conchita y que disfrutamos de una jugadora como ella es una alegría muy grande".

Por: EFE