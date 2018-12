Ana Victoria Beltrán, ‘Daniela Franco’ en ‘Padres e Hijos’, confiesa que tuvo amenaza de aborto

La actriz Ana Victoria Beltrán, recordada por haberle dado vida a “Daniela Franco” en ‘Padres e Hijos’, habló con TvyNovelas sobre su embarazo y reveló que tuvo “amenazas de aborto”.

“Al principio estuve super enferma, me la pasaba en la clínica, no podía hacer ejercicio porque me prohibieron todo movimiento brusco y tuve que estar quieta durante un mes. Tuve una amenaza de aborto porque tengo miomas (tumor benigno)”, contó la actriz.

Sin embargo, dejó claro que esa situación hace parte del pasado y que ella y su esposo esperan ansiosamente a Laura Sofía.

“Eso ya está controlado y todo está en orden. Hasta el momento, Laura mide 25 centímetros y pesa 340 gramos. Nunca en mi vida he bajado de peso, aunque sí de volumen. Con el embarazo, en vez de subir, bajé como 5 kilos, y solo he subido media libra desde entonces”, puntualizó la artista.