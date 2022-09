VIDEO: La periodista Ana Vargas padece cáncer y envió mensaje sobre el autoexamen

in

La periodista Ana Vargas, de W Radio, reveló que ha sido diagnosticada cáncer de seno en etapa tres; junto al video donde contó, envió un mensaje de invitación a realizarse el autoexamen.

«Estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida, pues tengo que compartir esta que, de repente, no es tan buena», comenzó contando Ana Vargas.

Vargas resaltó que tiene 31 años, desde su diagnostico ha vivido momentos difíciles por los cambios y los temores.

«Para mí es especialmente duro porque yo tengo una hija y obviamente me da miedo que algo me pudiera pasar y que yo no pudiera estar en la vida de ella», afirmó con la voz quebrantada.

También aseguró que se ha realizado dos quimioterapias y su expectativa, junto a la de su medico profesional, es alentador.

Como conclusión en su video, la periodista hace un llamado a realizarse el autoexamen y la importancia de este al detectar tumores cancerígenos a tiempo..

«Quisiera que, con este video, si usted está en su casa, esta noche, usted se toque, se toque bien, manoséese, porque si yo lo hubiese hecho, si yo le hubiese parado bolas a mi cuerpo hace un año, seguramente el tratamiento no sería tan dramático y tan duro como lo es hoy en día», finalizó.

