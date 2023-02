Preocupación en el ciclismo colombiano: Ana María Bustamante sufrió grave accidente

in

Por estos días, el ciclismo colombiano hace oraciones por la salud de la ciclista Ana María Bustamante, la cual fue arrollada por una volqueta el pasado 8 de febrero en Bogotá, mientras entrenaba.

La deportista de 24 años, que este año tenía como principal objetivo competir en la Vuelta a Colombia Femenina, lamentablemente perdió una pierna y continúa peleando por su vida, a causa de las demás lesiones que tuvo, daños en el estómago, fractura de pelvis y otros traumatismos en su cuerpo.

Mamá de un pequeño de tan solo cuatro años y profesional en comercio internacional, Ana María, está hospitalizada en el Hospital de San Rafael, al sur de Bogotá D.C.

Muchas personas se han solidarizado con la pedalista, y se han acercado al centro hospitalario, ubicado en la calle 18 sur con carrera 8 sur de Bogotá, con el propósito de donar sangre para la mujer y orar por su recuperación.

Desde ese lugar, y a través de un Facebook Live, la propia ciclista, consciente, expresó su gratitud con las personas que la han apoyado.

“Quiero agradecerle a todas las personas que me han ayudado, que han estado ahí para mí, con sus oraciones, donaciones, tanto de pañales como de sangre. Estoy viva de milagro. Quiero agradecer a la Fedeciclismo, a la Liga de Bogotá…”, manifestó Ana, la cual mostró su deseo no solo de salir adelante sino también de seguir compitiendo. “Quiero agradecer a la Liga de Paracycling, que no pensé que pudiera estar pero sé que Dios tiene un gran propósito para mi vida”, concluyó Bustamante.

