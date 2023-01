[VIDEO] Ana Karina Soto defiende a su esposo de quienes lo critican por usar falda

La presentadora Ana Karina Soto defiende a su esposo de quienes lo critican por usar falda, por medio de los estados de Instagram habló sobre el tema y pidió respeto.

Ana Karina se cansó de los comentarios en sus post y expresó: «Para los gustos, los colores».

La presentadora agregó: «Estoy absolutamente aterrada, impresionada, con los comentarios de algunas personas donde se les nota que tiene tanto odio en su corazón, tanto resentimiento, tanta falta de respeto, tanta falta de empatía. Qué tiene que ver si tu llevas las uñas de una forma, el pelo de otra o usas falda o pantalón con tu esencia”, aseguró la presentadora en la mañana de este miércoles 4 de enero en sus estados.

Mientras que su esposo, Alejandro Aguilar, por medio del post del 31 de diciembre se refirió a la polémica: “Un beso inmenso. Gracias por los buenos y los malos comentarios. Por otro lado: prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mi ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc,. Sí uñas pintadas. Sí falda. Sí pelo largo. Sí Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas. ¿ Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será Gay o su hijos ? Por favor amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y sí mañana tengo un un hijo Gay, será una belleza. No será un escándalo. Tampoco una enfermedad”.

Más noticias de Entretenimiento