[VIDEOS] Ana Karina Soto fue hospitalizada por cuenta de unos cálculos en los riñones

in

La presentadora Ana Karina Soto fue dada de alta el martes (14 de febrero) luego de permanecer hospitalizada en una clínica de Bogotá por cuenta de unos cálculos en los riñones.

Por medio de sus estados de Instagram, la presentadora del programa “Buen Día Colombia” del Canal RCN, dio a conocer que el tratamiento iba muy bien por lo que le habían dado de alta. Además, deberá estar muy juiciosa con el tratamiento para lograr su recuperación total.

“Mi tratamiento va muy bien. El nuevo antibiótico sí está dando resultado y me van a dar de alta, me voy para la casita y podré esperar a Alejandro (Aguilar esposo de la actriz), me voy a seguir cuidando. Mañana vuelvo a Mañanas Express y Buen Día Colombia, prepárense porque voy con todos los poderes. Gracias por los mensajes de estos días y gracias al personal de la clínica”, dijo la presentadora a través de sus historias.

Ana Karina, tras salir del hospital recordó las palabras que su fallecida madre le decía: “Mientras tengamos salud lo tenemos todo. Como decía mi mamá ‘Diosito, dame salud que del resto me encargo yo’”.

Más noticias de Entretenimiento