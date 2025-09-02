Ana Gómez y Mariana Rodríguez ganadoras de bronce en Panamericano Juvenil de Tenis de Mesa

Las jugadoras de tenis de mesa Ana Gómez y Mariana Rodríguez han conseguido un triunfo notable para Colombia al ganar la medalla de bronce en la modalidad de dobles del Campeonato Panamericano Juvenil.

El evento, que se llevó a cabo del 24 al 31 de agosto en el Predio Ferial del Parque Independencia de Rosario, Argentina, reunió a los talentos más prometedores del continente. La destacada actuación de la pareja colombiana subraya el creciente nivel competitivo del país en este deporte a nivel juvenil.

El camino de Gómez y Rodríguez hacia el podio estuvo marcado por una serie de victorias convincentes. Tras pasar la ronda de 32 sin emparejamiento, se enfrentaron a la dupla peruana de Alessia Colfer y Erika Yamanaka, a quienes vencieron en un reñido partido con un marcador global de 3-1.

Los parciales de este encuentro fueron 11-9, 9-11, 15-13 y 11-6, demostrando la capacidad de la pareja para manejar la presión en momentos decisivos.

En los cuartos de final, las colombianas mantuvieron su buen ritmo y se impusieron de nuevo con un marcador de 3-1, esta vez contra las guatemaltecas Jenny Cux y Ashlye Corado.

Los parciales de este encuentro fueron 13-11, 11-5, 8-11 y 11-8. Ya en las semifinales, su racha triunfal llegó a su fin al caer 1-3 frente a las puertorriqueñas Edmarie León y Kristal Meléndez, aunque esta derrota les aseguró la codiciada medalla de bronce, un logro significativo en el ámbito internacional.

Otros representantes colombianos también participaron en el torneo. En la modalidad de dobles femeninos, Ana Isaza y Catalina Ladino cayeron 2-3 en la ronda de 16 ante las canadienses Natalie Chan y Jessie Xu.

En dobles masculinos, Sebastián Bedoya y Juan Castaño llegaron a la ronda de 32 antes de ser eliminados por la pareja puertorriqueña de Steven Moreno y Enrique Ríos con un marcador de 1-3. En dobles mixtos, las duplas de Ana Gómez con Camilo Betancur y Juan Castaño con Catalina Ladino también se despidieron del torneo en la ronda de 32.

La participación de Colombia en la competencia por equipos fue destacada. El equipo masculino se posicionó en el segundo lugar de su grupo, pero fue eliminado en los cuartos de final por Puerto Rico con un marcador de 0-3.

De manera similar, el equipo femenino también ocupó la segunda posición en su grupo y fue superado en los cuartos de final por Canadá con un marcador de 1-3. A nivel individual, el desempeño más notable lo tuvo Sebastián Bedoya, quien alcanzó la ronda de 16 antes de ser derrotado 0-4 por el brasileño Leonardo Iizuka.

