FOTO. «Me caí»: Ana Gabriel contó que tiene lastimada la rodilla derecha

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante Ana Gabriel contó que tiene lastimada la rodilla derecha.

Al parecer, en su próximo concierto la cantante estará sentada.

En la imagen publicada por la artista se ve con una rodillera mientras que tiene los pies sobre una mesa.

«Antes de empezar con la Gira por LATAM me caí y traigo lastimada la rodilla derecha, me he hecho la valiente pero anoche en especial me dolió mucho y como se me dobló la pierna, tuve que decirlo, no he querido comentar nada para no preocuparlos pero si, traigo lastimada la rodilla derecha, aun así nadie ni nada me ha detenido, nos vemos mañana», expresó la cantante en una publicación.