Dar y recibir un show maravilloso era lo que esperaba la cantante Ana Gabriel y sus miles de seguidores, quienes llegaron a los Ángeles para deleitarse de la buena música de esta latina, pero que terminaron viviendo uno de los show más polémicos de la historia de la carrera de la artista, pues tras un desacuerdo en medio por cuestiones políticas, trajo consigo su despedida de los escenarios .

En medio de la presentación terminó hablando sobre política (La artista se refirió a una marcha que se realizó el domingo en diferentes ciudades de México por la reforma electoral.), hecho que hizo que algunos (la mayoría) de asistentes no lo tomaran de la mejor forma, pidiéndole que se pusiera “mejor a cantar”.

Esto sin duda, causó malestar en la cantante mexicana, quien aprovechó el momento de la pausa, para disculparse, decir que devolvería el dinero de las entradas y hasta anunciar que dejaría definitivamente los escenarios.

Pues tras este grito “político” por “Latinoamérica” expresó que se siente cansada y quiere pasar más tiempo con su familia, actividad que tiene muy de lado por dedicarse durante más de 50 años a la música.

Luego de este alboroto la cantante expresó no sentirse nada bien y atreves de sus redes sociales se disculpó con sus seguidores por lo sucedido.

«A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero si, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana» Escribió la cantante.

