VIDEO: Ana del Castillo se burla de su inglés

Ana del Castillo se burla de su inglés y algunos dicen «ella tiene su propio idioma y se hace entender» por lo que no le da pena intentarlo.

En un video en estudio de grabación al lado de su equipo, Ana del Castillo, parece burlarse de ella misma al «chapucear» el inglés. Su desparpajada forma de hablar no es nueva «ella sabe comunicarse«, dice un cercano que le toca acompañarla a todas partes. Lo pasado en los Latin Grammy para muchos que fue motivo de burla, ella lo ha sabido capitalizar. Incluso especialistas de la farándula afirman que se robo el show al aparecer en todas las secciones de noticias y portales, no solo referenciando su nombre aumentando sus redes. «El error también fue de los organizadores», le debieron preguntar sí hablaba inglés y en Sevilla «la consigna era hablar Español». Por lo que gozaron con: «Tírala pa’ ve”, “Vamo’ a leer pa’ ve’”, “Está la vaina fuerte”, “Venga venga, usted”.»Paquito D´Rivera Whit At yo no se…«. Ana es viral y tiene ahora la atención con un nuevo video hablando inglés. Dicen que Paquito, no quedó contento y la cantante debería estudiar el idioma que le abrirá puertas como le abrió a «Guachu».

VIDEO ANA DEL CASTILLO CLASES DE INGLÉS

