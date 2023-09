Video. ¡Se le salió lo ordinaria!: Ana del Castillo amenaza con ‘meterle la mano’ a supuesto agente de tránsito

Ana del Castillo, la famosa cantante de vallenato que casi siempre da de qué hablar por su personalidad intempestiva y los múltiples escándalos en los que se ha visto envuelta a lo largo de su carrera.

Esta vez, un video con ella de protagonista se volvió a viralizar, pues muestra cuando la mujer se emberraca con un supuesto agente de tránsito, que intentaba inmovilizarle la camioneta.

A través de TikTok se conoció el divertido momento, que fue publicado por CamilinTV, y ya acumula más de 2 millones de reproducciones.

En las imágenes se observa el momento donde el supuesto agente le dice a Ana que están buscando una camioneta robada en Barranquilla, a lo que la mujer responde ‘Tanta camioneta que se mueve aquí en Barranquilla y es la mía’.

Luego, el hombre intenta hacerla coger más rabia, le levanta la voz e insiste con inmovilizarle la camioneta, a lo que Ana del Castillo enojada se baja del carro y le dice ‘Te voy a meter la mano’.

Esta supuesta inmovilización, era parte de una broma que le estaban realizando los creadores de contenido a la cantante, por lo que los comentarios no se hicieron esperar:

“Dios mío Ana del Castillo es imposible no amarte jajajaja”, “”Te voy a meter la mano” todo el que sabe quién es Ana del Castillo sabe que habla en serio”, “ese man no le tiene miedo a la muerte jajajajaja yo no me quiero ni imaginar esa mujer enojada jajajajaja”, “El que tenga miedo a morir que no nazca. jajaja te amo Ana”, dijeron algunos.

