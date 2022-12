Ana del Castillo tuvo altercado tras terminar su concierto

La cantante de música vallenata Ana del Castillo habló por medio de sus estados de Instagram tras tener un altercado con uno de sus fanáticos luego de salir de una de sus presentaciones.

Ana aceptó tomarse algunas fotografías con sus seguidores tras salir de un festival en El Carmen de Bolívar.

Luego de que se viralizara el video, la cantante habló sobre lo sucedido. Al parecer, la estaban atacando por su manera de vestir.

En el video, Ana del Castillo sale con un top que solo cubre la parte de sus pechos, la parte de atrás tiene dos tiras cruzadas y un pantalón.

“Yo viendo aquí el video que se filtró, porque todo lo malo se filtra, independiente de cómo hable, como me vista, como me exprese, todo el mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando una fotico con la gente, me sentía bien, andaba en una buena actitud. Y si fue el hombre que me agarró el jopo, si fue, porque cuando me agarró el jopo, vine yo y le agarré la mano y lo zarande pa’ que sea serio, sí, porque uno sí merece respeto”, dijo Ana del Castillo por medio de sus historias de Instagram.

