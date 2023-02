[VIDEO] ¿Por ‘habladora’? Ana del Castillo le hace dura advertencia a Yina Calderón

La cantante de música vallenata le dejó una ‘advertencia’ a Yina Calderón por medio de redes sociales luego que hablar de la artista.

“No he querido decir nada, he sido educada, hasta me sorprendo. Pero una más, no te la paso”, dijo Ana del Castillo por medio de sus estados de Instagram.

Ana le habría contestado los comentarios a Yina, quien aseguró que la vallenatera era más borracha que ella y hasta insinuó que Ana del Castillo tenía gusto por algunos alucinógenos mientras estaba en concierto.

«Yo no la conozco, sé que está igual que yo y yo creo que ella es más borracha que yo, no sé quién es peor, no sé nada de ella, porque a mí de artistas vallenatos me gusta es realmente esta pelada Natalia Cuervo, una morena divina, entonces yo a Ana no la escucho mucho…si el comentario de ella fue grosero, pues vuelvo a lo mismo, ella es la que está comentando de mí», expresó Yina.

En el rifirrafe, Wilfran Castillo también metió la ‘cucharada’. Por medio de redes sociales le envió un mensaje a Yina Calderón.

“Bueno @yinacalderondj ahora si te metiste con la que no era. @anadelcastilloj tiene una fábrica de Caterpillar esperando por ti. Segunda advertencia: “Aún sigo esperando que teretractes, y si no lo haces, te va la demanda y la denuncia”. Mis abogados te mandan saludos esta semana”, dijo Wilfran Castillo por medio de su cuenta de Twitter.

Más noticias de Entretenimiento