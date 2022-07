La actriz Ana de Armas habló de su «horrible» relación con Ben Affleck

in

La cubana Ana de Armas recientemente reveló detalles de su relación con Ben Affleck. Según la actriz, la experiencia fue «horrible» al grado que la orilló a dejar Los Ángeles tras siete años de vivir ahí.

En una entrevista para Elle, la famosa fue cuestionada sobre su relación con Ben Affleck, que terminó en 2021. La respuesta de Ana sorprendió al público, pues afirmó que había sido una muy mala experiencia y dio las razones.

Armas le dijo a la publicación que los paparazzi y la atención de los medios que recibió por el romance fueron «horribles».

Ana de Armas, dijo que había visto cómo otros famosos sufrían el acoso de los medios, pero nunca lo había vivido hasta que comenzó una relación con Ben Affleck.

Aunque la pareja parecía tener una relación sólida y Ana incluso conoció a Jennifer Garner. En agosto de 2020 fue visto mudándose a su casa, pero después de pasar las vacaciones juntos, cancelaron sus planes de vivir juntos.

Finalmente decidió irse de Los Ángeles para cuidar su salud mental.

«Siempre se tiene la sensación de algo que no se tiene, algo que falta. Es una ciudad que te mantiene ansioso… Pasar por eso me confirmó mis pensamientos sobre: ‘Este no es el lugar para mí'», afirmó la actriz cubana.

Ana de Armas habló sobre su relación con Ben Affleck.

Esta decisión sería la razón por la cual su relación con Affleck terminó, pues ella deseaba mudarse, pero Ben tenía que quedarse en la ciudad para estar cerca de sus hijos.

